Tutti Fenomeni conquista l’Atlantico | tra filosofia e pop avanguardista

Tutti Fenomeni, nome d’arte di Giorgio Quarzo Guarascio, ha fatto il suo ritorno dal vivo con due concerti all’Atlantico di Roma nei giorni 9 e 10 aprile. La sua presenza sulla scena musicale si combina con influenze di filosofia e di musica pop avanguardista. I due eventi hanno visto la partecipazione di un pubblico interessato alla sua proposta artistica.

Giorgio Quarzo Guarascio, noto come Tutti Fenomeni, ha segnato il ritorno sulla scena dal vivo con due appuntamenti all’Atlantico di Roma, avvenuti il 9 e il 10 aprile. Il tour estivo nasce per sostenere il terzo disco dell’artista, intitolato Lunedì, distribuito lo scorso 23 gennaio. La dimensione teatrale tra filosofia e critica sociale. Il concerto si è distinto per una struttura che privilegia l’ascolto rispetto alla consueta interazione con la platea. L’esibizione è partita in un clima rarefatto, con un singolo fascio di luce puntato sull’artista mentre recitava La felicità del cane, una composizione che intreccia riferimenti freudiani a temi contemporanei come le sessuologhe di Tik Tok, il consumo di cocaina o i calciatori dai capelli rosa, il tutto accompagnato da un sottofondo di canti gregoriani.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tutti Fenomeni conquista l’Atlantico: tra filosofia e pop avanguardista Tutti Fenomeni live all'Atlantico di RomaTutti Fenomeni torna finalmente dal vivo, nella sua Roma, per due concerti attesissimi: giovedì 9 aprile (sold out) e venerdì 10 aprile all’Atlantico. Leggi anche: Tutti Fenomeni: il ritorno a casa all’Atlantico di Roma