Un’associazione locale organizza una giornata di visite gratuite per il controllo dei nei, con l’obiettivo di individuare precocemente eventuali tumori della pelle. L’iniziativa si svolge nel territorio di Cologno Monzese, con interventi gratuiti di medici specializzati. L’evento mira a sensibilizzare sui rischi legati ai tumori cutanei e a promuovere la diagnosi tempestiva tra i residenti.

L’associazione Lorenzo Perrone torna in campo nel promuovere la diagnosi precoce e la tutela della salute sul territorio di Cologno Monzese con le visite gratuite di controllo dei nei per la prevenzione, in questo caso, dei tumori della pelle. In collaborazione con l’istituto dermoclinico Vita Cutis, la dottoressa Luisa Sarno effettuerà una giornata di visite gratuite. L’appuntamento è sabato 18 aprile al centro medico di Cologno Centro (via Cavallotti 24) dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Per accedere al servizio basta registrarsi: le prenotazioni sono già aperte fino a esaurimento posti per telefono e Whatsapp al numero 389-0627362 dalle 10 alle 13 e per mail all’indirizzo segreteria@associazionelorenzoperrone.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tumori della pelle, via alla giornata di visite gratuite

Arriva il 'Camper della Salute': giornata di visite gratuite per la prevenzione di diabete, melanoma e tumoriIl presidio è previsto il 3 aprile in Piazza Vittorio Emanuele II a Pisa, dalle ore 9 alle ore 17.

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