Una donna di 27 anni è morta dopo aver scoperto troppo tardi di avere un tumore, che un medico aveva inizialmente giudicato non grave. La famiglia racconta di aver ricevuto la diagnosi solo quando la malattia era ormai avanzata e irreversibile. La vittima, residente in una località della provincia di Ravenna, aveva iniziato a manifestare sintomi che non erano stati adeguatamente approfonditi prima della diagnosi definitiva.

Massa Lombarda (Ravenna), 12 aprile 2026 – “Avevamo appena iniziato la nostra vita come volevamo, come sognavamo. Avevamo la nostra casa a Massa Lombarda. E nostra figlia Ester aveva solo due anni. Oggi ne ha quattro: e quando un giorno mi chiederà perché è morta la mamma, non so cosa le dirò. La risposta non ce l’ho ancora: e questa cosa mi spezza il cuore, ogni giorno. Nessuno, a parte il mio avvocato, mi ha ascoltato. Nessuno”. Sali è un uomo comprensibilmente distrutto. Sua moglie Sidorela è morta il 14 novembre 2023 a soli 27 anni per un tumore genitale non diagnosticato in tempo che si è manifestato poco dopo il parto della loro bimba. Il suo avvocato Andrea Maestri aveva fatto la denuncia quando la ragazza era ancora viva.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tumore non diagnosticato, lo strazio di Sali: “Via il nodulo, dissero ‘non è grave’. Poi però mia moglie è morta. Aveva 27 anni”

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