Tsarouchis se il poliziotto arresta Eros…

Ghiannis Tsarouchis, pittore greco vissuto tra il 1910 e il 1989, è noto per le sue opere che riflettono la cultura e le tradizioni della Grecia. Nato nel Pireo, vicino al mare, da genitori mercanti, ha lasciato un segno importante nel panorama artistico del suo Paese. In una delle sue affermazioni, ha commentato sul modo in cui i greci, secondo lui, riescono a scoprire e a cancellare il bello.

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