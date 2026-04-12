Trump studia da Napoleone | ora vuole il suo Arco di Trionfo

Nel febbraio del 1806, Napoleone aveva appena ottenuto una vittoria importante a Austerlitz e decise di costruire un monumento per celebrare il suo successo. Ora, diversi anni dopo, una figura politica ha annunciato l’intenzione di realizzare un monumento simile, ispirandosi alla figura di Napoleone e al suo Arco di Trionfo. La proposta è stata presentata in un contesto di celebrazione dei successi storici e di rivendicazione di simboli nazionali.

Nel febbraio del 1806, Napoleone aveva appena vinto la battaglia di Austerlitz, quando decretò un aumento delle tasse e commissionò il suo Arc de Triomphe a Parigi, per celebrare i successi della sua Grande Armée contro gli eserciti austriaci e russi: una vittoria talmente importante che provocò in pochi mesi la fine del millenario Sacro Romano Impero. Gli Stati Uniti, nel frattempo, erano presieduti da Thomas Jefferson ed erano impegnati ad assorbire i territori della Louisiana, venduti tre anni prima da Napoleone alla giovane nazione americana. Aprile di duecentoventi anni più tardi: il presidente americano, Donald Trump, osserva che non c’è un arco di trionfo a Washington, ma oltre a Parigi ce ne sono a Londra, a Roma e perfino (gelosia suprema!) nella Pyongyang del rivale-amico Kim Jong Un.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump studia da Napoleone: ora vuole il suo Arco di Trionfo Trump: “Presentati i piani per l’arco di trionfo più grande al mondo”. Alto 75 metri e sormontato da due aquile, con al centro un angelo doratoRoma, 11 aprile 2026 - Solo la Commissione per le belle arti può fermare l’“Arc de Trump", così ribattezzato sui social. Leggi anche: Anche a Washington un ‘Arco di Trionfo’, Trump: “Più grande di quello di Parigi”