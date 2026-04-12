Trump rilancia il neoclassico | nuovi archi monumentali nelle città USA

Un ex presidente degli Stati Uniti ha annunciato l’intenzione di realizzare grandi archi trionfali in diverse città del paese, tra cui la capitale. I progetti prevedono strutture di notevoli dimensioni che si inseriranno nel paesaggio urbano di metropoli importanti. Finora non sono stati forniti dettagli sui tempi di realizzazione o sulle modalità di finanziamento di queste opere. La proposta è stata comunicata attraverso dichiarazioni pubbliche e presentazioni ufficiali.

Donald Trump ha presentato una serie di progetti architettonici monumentali che prevedono l’erezione di archi trionfali nelle principali metropoli statunitensi, come Washington D.C., New York e Miami, in occasione del Semiquincentennial nel 2026. L’iniziativa mira a trasformare il volto urbano delle città americane attraverso uno stile neoclassico ispirato ai grandi monumenti europei, cercando di contrastare quello che la presidenza definisce un modernismo privo di anima. Il piano dell’amministrazione punta a instaurare quella che viene descritta come una nuova epoca dorata per l’estetica pubblica americana. I rendering illustrati mostrano strutture imponenti, con altezze che superano i trenta metri, progettate per fungere da ingressi solenni ai distretti federali o ai centri storici.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trump rilancia il neoclassico: nuovi archi monumentali nelle città USA Hormuz, nuovo scontro tra Usa e Iran: Trump rilancia, Teheran accusaLo Stretto di Hormuz resta il punto più sensibile del conflitto tra Stati Uniti e Iran, mentre sul terreno si moltiplicano attacchi, ritorsioni e... Trump rilancia: nuovi dazi globali al 15% per tutti i Paesi dopo la bocciatura della Corte SupremaDopo la bocciatura della Corte Suprema , Donald Trump rilancia e alza ulteriormente la posta: non più dazi globali al 10% , ma un incremento al 15%...