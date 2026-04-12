Trump inizieremo a far saltare le mine nello stretto di Hormuz

Da lanazione.it 12 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un rappresentante ha annunciato l’intenzione di iniziare a rimuovere le mine presenti nello Stretto di Hormuz, attribuendo questa decisione all’azione degli iraniani. Ha inoltre dichiarato che qualsiasi persona o imbarcazione iraniana che attaccherà le forze militari o le navi civili sarà soggetta a operazioni di distruzione. La comunicazione è stata fatta in un contesto di tensione tra le parti coinvolte nella regione.

"Inizieremo a distruggere le mine che gli iraniani hanno posato nello Stretto. Qualsiasi iraniano che spari contro di noi o contro imbarcazioni pacifiche verrà fatto saltare in aria!". Lo ha scritto Donald Trump su Truth.🔗 Leggi su Lanazione.it

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