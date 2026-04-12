Trump | Blocco immediato di Hormuz Marina Usa ferma chi paga pedaggi all’Iran

Il presidente ha comunicato tramite un messaggio che tutte le navi dirette allo stretto di Hormuz saranno ferme da subito, in risposta ai negoziati falliti in Pakistan. La Marina statunitense ha già fermato alcune imbarcazioni che pagano pedaggi all’Iran. La decisione riguarda tutte le navi in transito verso lo stretto, senza specificare eventuali eccezioni o dettagli operativi. La comunicazione è arrivata attraverso un post sulla piattaforma di social media dell’amministrazione.

WASHINGTON – Donald Trump ha annunciato su Truth il blocco “con effetto immediato” di tutte le navi da e per lo stretto di Hormuz dopo il fallimento dei negoziati in Pakistan. “Ho ordinato alla nostra Marina di individuare e intercettare ogni imbarcazione nelle acque internazionali che abbia versato un pedaggio all’Iran. Nessuno che paghi un pedaggio illegale avrà libero transito in mare”. Lo ha annunciato Donald Trump su Truth. “Inizieremo a distruggere le mine che gli iraniani hanno posato nello Stretto. Qualsiasi iraniano che spari contro di noi o contro imbarcazioni pacifiche verrà fatto saltare in aria!” ha continuato Trump. “L’incontro” in Pakistan “è andato bene.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Trump: “Blocco immediato di Hormuz”. Marina Usa ferma chi paga pedaggi all’Iran Trump: “Blocco immediato di Hormuz”. Marina Usa blocca chi paga pedaggi all’IranWASHINGTON – Donald Trump ha annunciato su Truth il blocco “con effetto immediato” di tutte le navi da e per lo stretto di Hormuz dopo il fallimento... Leggi anche: Negoziati Usa-Iran falliti, l’annuncio di Trump: «Blocco navale immediato a Hormuz». Putin si offre come mediatore – La diretta Attacco lanciato da Israele con Usa contro l'Iran