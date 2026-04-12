Trump avverte la Cina ' dazi al 50% se invierà armi all' Iran'

Un ex presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che, in caso di invio di armi da parte della Cina all’Iran, saranno applicati dazi del 50% sulle importazioni cinesi. Questa è la seconda volta in due giorni che ha rivolto un avvertimento a Pechino, specificando le conseguenze nel caso in cui si verificasse tale scenario. Le dichiarazioni sono state fatte in un contesto di tensione tra le due nazioni.