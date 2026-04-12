Trump avverte la Cina ' dazi al 50% se invierà armi all' Iran'
Un ex presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che, in caso di invio di armi da parte della Cina all’Iran, saranno applicati dazi del 50% sulle importazioni cinesi. Questa è la seconda volta in due giorni che ha rivolto un avvertimento a Pechino, specificando le conseguenze nel caso in cui si verificasse tale scenario. Le dichiarazioni sono state fatte in un contesto di tensione tra le due nazioni.
Donald Trump ha avvertito la Cina che imporrà dazi del 50% se invierà armi all' Iran. Si tratta del secondo avvertimento del tycoon in due giorni a Pechino.🔗 Leggi su Lanazione.it
Iran, Trump: "Se la Cina invierà armi a Teheran si ritroverà in grossi guai"Donald Trump ha affermato che se la Cina invierà armi all’Iran “avrà grossi problemi“.
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