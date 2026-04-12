Durante un incontro di MMA tenutosi a Miami, un ex presidente statunitense era presente tra il pubblico, mentre i negoziati con l'Iran si concludevano senza risultati positivi. Le immagini riprese durante l'evento mostrano chiaramente la presenza dell'ex capo dello Stato, in un momento in cui si svolgevano importanti colloqui diplomatici. Contestualmente, alcune dichiarazioni di un giudice sembrano contraddirsi rispetto a quanto mostrano le immagini di quella giornata.

Nelle ore in cui i colloqui di pace tra Stati Uniti e Iran fallivano, il presidente Donald Trump si trovava, con collaboratori, amici e familiari, a vedere un incontro di Mma a Miami. Trump, durante l’ora e mezza del match, non si è mai distratto dalla lotta, un dettaglio che smentisce le dichiarazioni del vicepresidente J.D. Vance, capo della delegazione statunitense, che ha sostenuto di essere rimasto sempre in contatto con Trump durante le trattative. Trump all'incontro di Mma durante i colloqui con l'Iran La versione di J.D. Vance smentita Il fallimento dei colloqui in Pakistan Trump all’incontro di Mma durante i colloqui con...🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Trump all'incontro di Mma mentre fallivano i colloqui con l'Iran, le immagini che smentiscono Vance

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