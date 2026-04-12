Truffe agli anziani arrestati due minorenni Doppio colpo da quasi 13mila euro

Due minorenni sono stati arrestati e posti in comunità con un'ordinanza del gip del tribunale per i minori, in seguito a un’indagine dei carabinieri di Casal di Principe. I ragazzi di 17 anni sono coinvolti in una serie di truffe agli anziani che hanno fruttato circa 13.000 euro. Le autorità hanno identificato e sequestrato i loro dispositivi durante le indagini.

Truffe agli anziani. Due ragazzi di 17 anni sono stati colpiti da un'ordinanza di custodia cautelare in comunità, emessa dal gip del tribunale per i minori dopo un'indagine avviata dai carabinieri di Casal di Principe per truffe agli anziani. In particolare, i due, utilizzando la tecnica del.🔗 Leggi su Casertanews.it Truffe agli anziani a Gaeta, arrestati due giovani: in auto oltre un chilo di oro e denaroGaeta, 10 marzo 2026 – La polizia di Stato di Gaeta ha arrestato due giovani, un 22enne di nazionalità rumena e un 18enne residente nel napoletano,... Truffe agli anziani in tutta Italia. A Monza il colpo da mezzo milione. Condannata la coppia diabolicaCondannata la coppia diabolica accusata di nove episodi di truffa e furto commessi in tutta Italia ai danni degli anziani con la tecnica della...