Truffa digitale alla Diocesi | hacker fingono donazioni per il Vescovo

Un attacco informatico ha preso di mira i contatti e i fedeli di una diocesi calabrese, diffondendo email false inviate a nome del vescovo locale. Le comunicazioni fraudolente, apparentemente legittime, invitano le persone a effettuare donazioni per il vescovo, ma sono state create da hacker per truffare gli utenti. La diocesi ha avvisato che si tratta di un tentativo di frode e invita alla massima attenzione.

Un attacco informatico mirato sta colpendo i contatti e i fedeli della diocesi di Cassano allo Ionio, attraverso l’uso di email contraffatte inviate a nome di monsignor Francesco Savino. Gli hacker utilizzano l’indirizzo fittizio [email protected] per sollecitare donazioni economiche, spacciandosi per il vicepresidente della Cei sotto la copertura di presunte necessità di varie comunità religiose. L’intervento della Curia e i rischi per i dati personali. La risposta della diocesi è stata immediata e coordinata dal vicario generale, don Annunziato Laitano. Attraverso una nota ufficiale, l’autorità ecclesiastica ha diffuso un avvertimento categorico ai destinatari dei messaggi: chi riceve comunicazioni da quell’indirizzo deve limitarsi a cestinarle senza aprirle.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Truffa digitale alla Diocesi: hacker fingono donazioni per il Vescovo Il vescovo della Diocesi di Benevento saluta la comunitàIl vescovo di Benevento si congeda dalla diocesi con un messaggio di gratitudine, unità e amore cristiano, invitando i fedeli a unirsi a lui per... Così il vescovo ridisegna la diocesi di Brescia. Tutte le nomine: ecco cosa cambiaÈ l'internazionale cattolica, la Chiesa universale che in alcuni papers di geopolitica viene definita senza dubbio come il primo partito al mondo:...