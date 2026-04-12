Truffa a Unipa la moglie del dirigente regionale e la soffiata al professore | Bythos è stata pescata di nuovo

Nell’ambito di un’indagine sulle presunte irregolarità legate a fondi europei gestiti dall’università di Palermo, si è scoperto che in un ufficio del professore Vincenzo Arizza si trovava anche Lucie Branwen Hornsby, coinvolta in una vicenda di truffa. La vicenda si collega a una soffiata ricevuta da un professore e a un’indagine che ha portato alla scoperta di una presunta frode, con dettagli ancora in fase di accertamento.

Nell’ufficio del professore Vincenzo Arizza, figura chiave secondo la Procura europea nell’inchiesta per una presunta truffa sulla gestione di fondi comunitari all'università di Palermo, c’era Lucie Branwen Hornsby. Era il 25 novembre 2022 e i due, che già da tempo lavoravano insieme, il primo in.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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