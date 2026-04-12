Trovato morto carbonizzato nel bosco ipotesi tragico incidente

Un uomo di 68 anni è stato rinvenuto senza vita, completamente carbonizzato, in un'area boschiva tra Prataccio e Piteglio, nel territorio comunale di San Marcello Pistoiese. L'episodio si è verificato nel pomeriggio di oggi e le autorità stanno valutando l'ipotesi di un incidente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno avviato le indagini per chiarire le cause del decesso.

Pistoia, 12 aprile 2026 – Un uomo di 68 anni è stato trovato morto, completamente carbonizzato, nel pomeriggio di oggi in un'area boschiva tra Prataccio e Piteglio, nel territorio comunale di San Marcello Pistoiese, nell'Appenino pistoiese. Il rinvenimento è avvenuto intorno alle ore 15.30, quando i vigili del fuoco sono intervenuti per domare un incendio di sterpaglie sviluppatosi in una zona raggiungibile da via Capanne di Sotto. Secondo una prima ricostruzione, si tratterebbe di un tragico incidente. Ancora la dinamica non è chiara: l’uomo potrebbe aver appiccato il fuoco per bruciare residui vegetali, oppure potrebbe aver tentato di contenere le fiamme una volta che queste si erano propagate.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Trovato morto carbonizzato nel bosco, ipotesi tragico incidente Trovato carbonizzato in casa a Sanza: 68enne vittima di un tragico incidente domesticoUn uomo di 68 anni è stato trovato privo di vita e carbonizzato nella sua abitazione nel centro storico di Sanza, in provincia di Salerno. Leggi anche: Si sente male e cade nel camino acceso: Antonio Pesce trovato morto carbonizzato in casa a Sanza