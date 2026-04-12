Trovato morto 61enne scomparso nel Cortonese corpo in una scarpata

Un uomo di 61 anni è stato rinvenuto senza vita in una scarpata dopo essere scomparso giovedì 9 aprile da Terontola, nel comune di Cortona. La notizia è stata diffusa dalle forze dell’ordine, che stanno indagando sulle circostanze del decesso. La famiglia e le autorità stanno collaborando per chiarire quanto accaduto. La scomparsa aveva suscitato preoccupazione tra i residenti della zona.

È stato trovato morto Claudio Barbi, 61 anni, scomparso da giovedì 9 aprile da Terontola, nel comune di Cortona. Il corpo è stato individuato questa mattina da alcuni escursionisti a cavallo in fondo a una scarpata, in una zona collinare a circa due chilometri dall’abitazione dell’uomo, in località Girella, area Cerini, vicino al confine tra Toscana e Umbria. Sul posto sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco per il recupero della salma e gli accertamenti. Le cause del decesso sono in corso di accertamento: tra le ipotesi una caduta o un malore. Secondo quanto emerso, la mattina della scomparsa l’uomo avrebbe riportato un trauma alla testa dopo una caduta.🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Trovato morto 61enne scomparso nel Cortonese, corpo in una scarpata Dramma nel Salento: 61enne trovato morto in casaUn uomo di 61 anni è stato trovato morto nel pomeriggio di oggi all’interno della sua abitazione in via Tito Schipa, a Carmiano, nel Salento. Trovato morto Thomas Grumer, l’altoatesino scomparso 9 mesi fa a Ibiza: il corpo era in fondo al mareTrovato in mare a Ibiza il corpo di Thomas Grumer, altoatesino scomparso dal 16 giugno 2025.