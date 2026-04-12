Trionfo Sinner a Montecarlo | Alcaraz battuto l’azzurro torna numero 1 al mondo

A Montecarlo, Jannik Sinner ha vinto in due set contro Carlos Alcaraz, che occupa la prima posizione nel ranking mondiale. La partita si è conclusa con il punteggio di 7-6 6-3, permettendo all’italiano di conquistare il suo quarto torneo Masters 1000 consecutivo. Con questa vittoria, Sinner torna a occupare la prima posizione tra i giocatori globali.

Montecarlo. Bastano due set a Jannik Sinner per battere Carlos Alcaraz, numero 1 al mondo, e trionfare con il punteggio di 7-6 6-3 nel quarto torneo Masters 1000 consecutivo. L’azzurro sorpassa proprio lo spagnolo in vetta al ranking Atp, tornando in prima posizione dopo 155 giorni. Sul campo centrale del Montecarlo Country Club, a pochi passi dal mare, è stato il vento a condizionare la partita tra i due super top del tennis mondiale: le raffiche, forti e improvvise, hanno messo in difficoltà entrambi i giocatori. Il primo set inizia con un break di Alcaraz al secondo gioco, a cui risponde Sinner il game successivo. Poi, entrambi non perdono la battuta fino al tie-break: è il servizio a fare la differenza, con un doppio fallo di Alcaraz sul secondo set point per Sinner che permette all’azzurro di imporsi 7-5.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Sinner trionfa a Montecarlo: battuto Alcaraz, torna numero 1 al mondo AtpJannik Sinner conquista il Masters 1000 di Montecarlo e torna in vetta al ranking Atp.

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