Trigno viadotto distrutto dalla piena | il rischio delle vecchie opere

Un tratto di un viadotto sul fiume Trigno è crollato a causa delle intense piene che hanno interessato la zona tra Abruzzo e Molise. La failure ha provocato l’interruzione dei collegamenti stradali sulla costa adriatica, evidenziando il rischio rappresentato dalle strutture vecchie o non adeguatamente rinforzate in caso di eventi meteorologici estremi. La piena ha causato il crollo di una delle campate del ponte, rendendo necessarie verifiche sulla tenuta di altre opere simili.

La campata di un viadotto sul fiume Trigno è crollata a causa della violenza delle piene che hanno colpito il confine tra Abruzzo e Molise, interrompendo i collegamenti stradali sulla costa adriatica. Il fiume, trasformato in un torrente carico di detriti e fango dai recenti eventi meteorologici, ha esercitato una pressione devastante sulle strutture, portando al cedimento dell’infrastruttura. Il disastro infrastrutturale tra Abruzzo e Molise. L’immagine del ponte spezzato ha colpito duramente il territorio, evidenziando la vulnerabilità dei collegamenti lungo l’Adriatico. La forza dell’acqua, combinata con il trasporto di materiale solido accumulato nel letto del fiume, ha causato il collasso della struttura.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trigno, viadotto distrutto dalla piena: il rischio delle vecchie opere "Due veicoli in transito sul viadotto Trigno, ma il tratto era già chiuso"La conferma arriva dalle verifiche effettuate anche attraverso l'analisi dei filmati disponibili. Crollo del ponte sul fiume Trigno, il video dal drone del viadotto collassatoIl ponte della Statale 16 che attraverso il fiume Trigno, al confine tra Abruzzo e Molise, è crollato intorno alle 9 di giovedì 2 aprile – per...