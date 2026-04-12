Trento da favola | in 10 espugna Cittadella nel big match | gol e highlights

In un incontro che ha catturato l'attenzione degli appassionati, dieci giocatori sono riusciti a conquistare una vittoria importante contro Cittadella. La partita ha visto momenti di gioco intenso e segnature decisive, arricchendo il racconto con highlights che hanno coinvolto il pubblico presente. La sfida si è conclusa con un risultato che testimonia l'impegno e la determinazione della squadra vincente.