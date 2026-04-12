Trema la terra nel salernitano | lieve scossa avvertita dalla popolazione

Nel pomeriggio, alle 15.24, è stata registrata una lieve scossa di terremoto nel salernitano. La popolazione ha avvertito il movimento, che ha avuto una magnitudo di circa 2. La scossa si è verificata in un'area con abitazioni e strutture civili, senza segnalazioni di danni o feriti. Nessuna altra attività sismica è stata registrata nelle ore successive.

Trema la terra nel salernitano: è stata registrata alle 15.24 una scossa di terremoto di lieve intensità (2.3 M) ad una profondità di 19 km, con epicentro a Ricigliano.Il sisma è stato avvertito da parte dei residenti del comune, ma non ha provocato alcun danno a cose o persone. .🔗 Leggi su Salernotoday.it Leggi anche: Lieve scossa di terremoto avvertita nel Salernitano Leggi anche: Trema la terra nel salernitano: scossa nella notte nel Cilento