Tre spari nel buio la corsa disperata in ospedale | così è stato ucciso il 50enne

Un uomo di 50 anni è stato ucciso durante un episodio avvenuto in una zona isolata. Sono stati esplosi tre colpi di pistola a distanza ravvicinata, uno dei quali ha provocato la morte sul colpo. Dopo lo sparo, l’uomo ha cercato di raggiungere un ospedale, ma è deceduto prima di arrivarci. La scena si è svolta nel cuore della notte in un’area poco frequentata.