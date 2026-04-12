Tre spari nel buio la corsa disperata in ospedale | così è stato ucciso il 50enne
Un uomo di 50 anni è stato ucciso durante un episodio avvenuto in una zona isolata. Sono stati esplosi tre colpi di pistola a distanza ravvicinata, uno dei quali ha provocato la morte sul colpo. Dopo lo sparo, l’uomo ha cercato di raggiungere un ospedale, ma è deceduto prima di arrivarci. La scena si è svolta nel cuore della notte in un’area poco frequentata.
COPERTINO – Tre colpi di pistola esplosi da distanza ravvicinata, a sangue freddo, uno dei quali risultato letale. A stringere l’arma, una mano ferma, che probabilmente ha agito sotto il preciso impulso di uccidere e non di lanciare un semplice avvertimento, sebbene la vittima non sia spirata sul.🔗 Leggi su Lecceprima.it
Leggi anche: Così è stato ucciso Alex Pretti: il cellulare in mano, la pistola rimossa dalla tasca, gli spari a bruciapelo. I video smentiscono l’Ice
Kevin ucciso per una banale lite al pub. La corsa in auto e gli spari, chi era il 25enne ucciso a MontecalvoliMontecalvoli (Pisa), 14 febbraio 2026 – I contorni della vicenda sono ancora al vaglio degli investigatori, ma il quadro che sta emergendo è quello...