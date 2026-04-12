Tre feriti nella notte | la Prefettura aumenta i controlli in provincia di Napoli

Da napolitoday.it 12 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra il 10 e l’11 aprile si sono registrati tre feriti in due Comuni della provincia di Napoli. In risposta a quanto accaduto, la Prefettura ha disposto un aumento dei controlli e della presenza delle forze dell’ordine nella zona. La decisione arriva dopo gli eventi che hanno coinvolto i tre individui, senza ulteriori dettagli sulla dinamica o sulle cause.

Tre feriti nella notte tra il 10 e l'11 aprile hanno spinto la Prefettura di Napoli a disporre l'intensificazione dei controlli e della presenza delle forze dell'ordine in due Comuni della provincia di Napoli. A Castello di Cisterna, una persona è stata gravemente ferita alla spalla con un colpo.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Leggi anche: Terremoto ai Campi Flegrei nella notte, avvertita scossa e un "boato" nella provincia di Napoli: magnitudo 2.3

Due anziani rapinati nella loro casa a Pomigliano nella notte. Il prefetto di Napoli dispone più controlliIl prefetto Michele di Bari ha intensificato i controlli delle forze dell'ordine a Pomigliano d'Arco, nella provincia di Napoli, dopo la rapina in...

Cerca altre news e video sullo stesso tema.