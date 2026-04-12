Tre feriti nella notte | la Prefettura aumenta i controlli in provincia di Napoli
Nella notte tra il 10 e l’11 aprile si sono registrati tre feriti in due Comuni della provincia di Napoli. In risposta a quanto accaduto, la Prefettura ha disposto un aumento dei controlli e della presenza delle forze dell’ordine nella zona. La decisione arriva dopo gli eventi che hanno coinvolto i tre individui, senza ulteriori dettagli sulla dinamica o sulle cause.
Tre feriti nella notte tra il 10 e l'11 aprile hanno spinto la Prefettura di Napoli a disporre l'intensificazione dei controlli e della presenza delle forze dell'ordine in due Comuni della provincia di Napoli. A Castello di Cisterna, una persona è stata gravemente ferita alla spalla con un colpo.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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