Tre feriti nella notte | la Prefettura aumenta i controlli in provincia di Napoli

Nella notte tra il 10 e l’11 aprile si sono registrati tre feriti in due Comuni della provincia di Napoli. In risposta a quanto accaduto, la Prefettura ha disposto un aumento dei controlli e della presenza delle forze dell’ordine nella zona. La decisione arriva dopo gli eventi che hanno coinvolto i tre individui, senza ulteriori dettagli sulla dinamica o sulle cause.