Travolto dall' aratro di un trattore | 82enne in gravi condizioni

Un uomo di 82 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato travolto dall'aratro di un trattore in una località di Zoppola nel primo pomeriggio di venerdì 10 aprile. L'incidente si è verificato intorno alle 15:30 in via Sacon, dove l'anziano è rimasto intrappolato sotto il mezzo agricolo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per le operazioni di soccorso e il trasporto in ospedale.

È in gravi condizioni un uomo di 82 anni rimasto intrappolato sotto l'aratro un trattore. Il grave infortunio è successo nel primo pomeriggio di venerdì 10 aprile in via Sacon a Zoppola, intorno alle 15:30. Immediati i soccorsi.Cos'è successoL'uomo, secondo le prime ricostruzioni, stava.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Ragazzo travolto da autocarro: in ospedale in gravi condizioniÈ stato trasportato in ospedale in gravi condizioni il giovane investito ieri sera da un autocarro nel quartiere genovese di Voltri. Leggi anche: Ciclista travolto da un’auto la mattina di Pasqua: è in gravi condizioni al Bufalini