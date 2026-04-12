Trapani crisi a Palazzo Cavarretta | sfiducia e scontri feroci

A Trapani, la situazione politica si fa tesa dopo che il presidente del Consiglio comunale ha annunciato la volontà di presentare una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco. La città si trova di fronte a un momento di grande incertezza, con scontri e tensioni tra le forze politiche che rischiano di influenzare il futuro dell'amministrazione locale. La questione sta attirando l'attenzione dei cittadini e dei media locali.

La politica di Trapani si trova davanti a un bivio istituzionale dopo le dichiarazioni del presidente del Consiglio comunale, Alberto Mazzeo, che ha messo sul tavolo la possibilità di una mozione di sfiducia contro il sindaco Tranchida. Lo scontro, che coinvolge anche le correnti interne alla maggioranza, mette in dubbio la tenuta del progetto amministrativo nato nel 2023 e la gestione di opere strategiche per la città. Lo stallo tra Palazzo Cavarretta e la presidenza del Consiglio. Il clima tra il primo cittadino e il vertice dell’aula è diventato estremamente teso. Tranchida ha rivolto critiche pesanti verso Mazzeo, definendolo un traditore.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trapani, crisi a Palazzo Cavarretta: sfiducia e scontri feroci Platì: sfiducia al sindaco a 60 giorni dal voto, caos a palazzoA Platì, il sindaco facente funzioni Giovanni Sarica è oggetto di una mozione di sfiducia presentata proprio mentre mancano meno di 60 giorni alla... Leggi anche: Giorgia Meloni sfiducia pure Santanchè Il grande gelo con Palazzo Chigi