Tragedia in Haiti | 30 morti per una calca nella fortezza storica

Sabato scorso, nella fortezza di Citadelle Henry, situata in una zona montana nel nord di Haiti, si è verificata una calca che ha causato la morte di almeno 30 persone, molte delle quali giovani. Le autorità locali stanno indagando sull’accaduto, mentre i soccorritori hanno recuperato i corpi tra le macerie della folla. La tragedia ha attirato l’attenzione sulla sicurezza nei luoghi pubblici e sui rischi legati a grandi affluenze.

Almeno 30 persone, tra cui molti giovani, hanno perso la vita sabato scorso a causa di una calca avvenuta presso la fortezza di Citadelle Henry, situata in una zona montana del nord di Haiti. L’incidente, che ha coinvolto numerosi studenti e visitatori, si è verificato in un sito di grande rilevanza storica e turistica, lasciando anche decine di feriti e diverse persone con la quale è ancora difficile stabilire un contatto. Il tragico evento è scoppiato all’interno della celebre fortezza del XIX secolo, nota anche come Citadelle Laferrière, costruita poco dopo l’indipendenza del Paese dalla Francia. Secondo quanto riferito da Jean Henri Petit, responsabile della protezione civile per il dipartimento del Nord, la struttura era affollata di turisti al momento del caos.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia in Haiti: 30 morti per una calca nella fortezza storica Lima, festa dei tifosi diventa tragedia: un morto allo stadio, decine di feriti nella calcaUna serata che doveva essere solo un’esplosione di entusiasmo si è trasformata in pochi minuti in una scena di panico. I festeggiamenti finiscono in tragedia: calca mostruosa, è strage!Tragedia nel nord di Haiti, dove almeno 30 persone hanno perso la vita in una calca all’interno della storica Citadelle Laferrière, durante una...