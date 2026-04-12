Tragedia immensa 19enne sbranata a morte dal cane di famiglia | Dormiva con lei poi…

Una notte tranquilla nel villaggio di Leaden Roding si è trasformata in una scena di violenza estrema, quando un cane di famiglia ha attaccato e ucciso una ragazza di 19 anni mentre dormiva. La polizia ha aperto un’indagine sull’incidente, che ha sconvolto la comunità locale. Le autorità stanno verificando le circostanze dell’accaduto e raccogliendo testimonianze per ricostruire l’accaduto.

La quiete di Leaden Roding, un tranquillo villaggio nell’Essex, è stata fatta a pezzi da un evento che sfida ogni logica domestica. Jamie-Lea Biscoe, una ragazza di soli 19 anni, è morta a causa delle ferite riportate dopo essere stata assalita brutalmente dal cane di famiglia. Il dramma si è consumato nella tarda serata di venerdì 10 aprile, lasciando l’intera comunità britannica in uno stato di incredulità assoluta. L’animale, un esemplare di sette anni, non era una minaccia nota, bensì un membro integrato del nucleo familiare che condivideva con la vittima persino i momenti di riposo. In seguito alla tragedia, le autorità hanno proceduto all’arresto di un uomo di 37 anni, ritenuto legalmente responsabile dell’animale.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Tragedia immensa, 19enne sbranata a morte dal cane di famiglia: “Dormiva con lei, poi…” Ragazza di 19 anni sbranata dal cane in casa, tragedia in Inghilterra: “Era abituato a dormire sul suo letto”La tragedia nell’abitazione di famiglia nell’Essex dove sono accorsi la polizia e i servizi di emergenza medica, ma per la ragazza purtroppo non c’è... Dramma a Maddaloni per la morte della 14enne Sofia Di Vico: «Tragedia immensa». La procura indaga per omicidio colposoUna tragedia ha colpito profondamente Maddaloni, lasciando un vuoto incolmabile nei cuori di amici, compagni di squadra e cittadini.