Tragedia alla benedizione dei caschi | motociclista muore in un incidente dopo la cerimonia

Una domenica che avrebbe dovuto essere di festa si è trasformata in tragedia in Umbria. Dopo la cerimonia di benedizione dei caschi, un motociclista ha perso la vita in un incidente stradale. L’incidente è avvenuto nelle vicinanze di Valfabbrica, coinvolgendo un solo veicolo. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma i tentativi di rianimazione sono stati inutili. Le autorità stanno ricostruendo l’accaduto.

Valfabbrica (Perugia), 12 aprile 2026 – Tragedia sulle strade dell’Umbria in una domenica che doveva essere di festa. Un motociclista di 52 anni è morto dopo la cerimonia dopo essere uscito di strada ed aver urtato violentemente contro un palo. Accade nella zona di Casacastalda, frazione del comune di Valfabbrica. La cerimonia e la tragedia. Qui ogni anno si tiene una cerimonia molto sentita, con centauri che partecipano da tutta Italia. Si tratta della benedizione dei caschi, un modo per gli appassionati per dare il via alla stagione delle uscite in moto. Domenica 12 aprile era il giorno del grande evento. Che si è svolto in un clima di festa e amicizia, con anche il pranzo a completare la giornata.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tragedia alla benedizione dei caschi: motociclista muore in un incidente dopo la cerimonia Leggi anche: Tragedia a Pistoia, motociclista muore dopo lo scontro con un’auto Roma, tragedia alla Stazione Tuscolana: motociclista 33enne perde la vita in un incidenteABBONATI A DAYITALIANEWS Scontro tra moto e auto nella mattinata di oggi, domenica 29 marzo Un incidente stradale mortale si è verificato a Roma, nei...