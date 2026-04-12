Tragedia a Napoli | ucciso un 21enne per un commento durante la Pasquetta

Durante la giornata di Pasquetta, il 13 aprile 2009, un giovane di 21 anni è stato ucciso a Napoli lungo via Cristoforo Colombo, nella zona portuale. L’omicidio è avvenuto a seguito di un commento pronunciato durante le celebrazioni, che ha scatenato una lite culminata con il ferimento mortale. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire l’accaduto e identificare i responsabili.

La Pasquetta del 13 aprile 2009 a Napoli si è trasformata in un bilancio di sangue lungo via Cristoforo Colombo, nella zona portuale. Giovanni Tagliaferri, un giovane di 21 anni, ha perso la vita a seguito di una rissa scaturita da un banale scambio di parole durante una passeggiata serale. L’aggressione è avvenuta intorno alle 22:30. Il ventunenne si trovava in auto con un gruppo di amici quando un commento rivolto a una ragazza che camminava sul marciapiede, insieme al compagno e ad altri giovani, ha innescato una violenta escalation. Quello che era iniziato come un diverbio verbale tra i due gruppi è degenerato in uno scontro fisico immediato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia a Napoli: ucciso un 21enne per un commento durante la Pasquetta Tragedia a Marcianise: arresto cardiaco durante il pranzo di PasquettaCarmela Cuccaro, 57 anni, è deceduta improvvisamente l’6 aprile 2026 a Marcianise durante il pranzo di Pasquetta, mentre si apprestava a sedersi a... Tragedia a Pasquetta: muore a 18 anni durante una giornata in famigliaABBONATI A DAYITALIANEWS Una festa che si trasforma in dramma Quella che doveva essere una giornata di festa e condivisione si è trasformata in una...