Tragedia a Massa | ucciso in piazza dopo l’aggressione a un padre

Nella notte tra sabato e domenica, un uomo di 47 anni è morto dopo essere stato aggredito da più persone in piazza Felice Palma a Massa. L’aggressione è avvenuta in un'area pubblica e ha portato al decesso dell’uomo poco dopo. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto e identificare i responsabili. Restano in corso le verifiche sulle circostanze dell’incidente.

Un uomo di 47 anni è deceduto nella notte tra sabato e domenica dopo essere stato aggredito da un gruppo di individui in piazza Felice Palma a Massa. La vittima, nata nel 1979, si trovava nel centro cittadino insieme al figlio di 11 anni quando è stata colpita violentemente intorno alle ore 1.25. Il tragico episodio si è consumato nel cuore della città di Massa, dove l’uomo è stato preso di mira da un manipolo di aggressori, stimati tra le quattro e le cinque persone, la cui identità è tuttora ignota. Durante lo scontro fisico, il quarantatrenne ha subito un impatto violento con il suolo che ha provocato un trauma cranico estremamente severo. Tale lesione ha scatenato un arresto cardiaco immediato, rendendo vani i tentativi del personale dell’automedica di Massa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia a Massa: ucciso in piazza dopo l’aggressione a un padre Tragedia a Massa, muore dopo un’aggressione davanti al figlio di 11 anniABBONATI A DAYITALIANEWS Tragedia nella notte a Massa Carrara Un uomo di 47 anni ha perso la vita dopo essere stato aggredito da un gruppo di... Aggressione mortale in piazza a Massa: muore 47enne davanti agli occhi del figlioMASSA – Una notte di violenza inaudita ha sconvolto il centro di Massa, trasformando piazza Felice Palma nel teatro di una tragedia che ha lasciato... Street of Dreams | Morgan Fairchild | THRILLER | Full Movie in English