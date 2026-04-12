Tragedia a Massa muore dopo un’aggressione davanti al figlio di 11 anni

Nella notte a Massa Carrara si è verificato un episodio che ha portato alla morte di un uomo di 47 anni. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo è stato aggredito da più persone davanti al figlio di 11 anni, che era presente durante l’accaduto. La vittima è stata soccorsa e portata in ospedale, ma le ferite riportate si sono rivelate fatali. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto per chiarire la dinamica e identificare i responsabili.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Tragedia nella notte a Massa Carrara. Un uomo di 47 anni ha perso la vita dopo essere stato aggredito da un gruppo di persone, sotto gli occhi del figlio undicenne. Il drammatico episodio si è verificato nella notte tra l’11 e il 12 aprile, in piazza Felice Palma, a Massa, in provincia di Massa Carrara. La dinamica dell’aggressione. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe stato avvicinato e attaccato da quattro o cinque individui. Durante l’aggressione, è caduto a terra battendo violentemente la testa, circostanza che avrebbe provocato un arresto cardiaco fatale. Inutili i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 intorno all’1:25, che hanno tentato a lungo di rianimarlo.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Tragedia a Massa, muore dopo un’aggressione davanti al figlio di 11 anni Leggi anche: Massa, aggredito in piazza cade e sbatte la testa: 47enne muore davanti al figlio di 11 anni Aggredito in piazza a Massa nella notte, 47enne muore davanti al figlio di 11 anni: indagini in corsoUn uomo di 47 anni è morto davanti al figlio 11enne dopo un'aggressione avvenuta nella notte a Massa, in piazza Felice Palma.