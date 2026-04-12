Tragedia a Marina di Gioiosa | l’autobomba che sventrò la via

Il 13 aprile 2000, a Marina di Gioiosa Jonica, un’esplosione ha provocato ingenti danni e vittime lungo una via del paese. L’incidente è avvenuto durante la mattinata, provocando la morte di un imprenditore edile. Si tratta di un episodio che ha scosso la comunità locale, lasciando dietro di sé distruzione e domande senza risposta sulla natura dell’attentato.

Il silenzio mattutino di Marina di Gioiosa Jonica è stato spezzato, il 13 aprile 2000, da un’esplosione di proporzioni devastanti che ha ucciso l’imprenditore edile Domenico Gullaci. L’attentato, avvenuto sotto la sua abitazione in via Primo Maggio intorno alle ore 7:00, ha trasformato un gesto quotidiano in una tragedia che ha coinvolto l’intera Locride, colpendo un uomo di 42 anni, padre di quattro figli e privo di precedenti penali. L’urto dell’attacco e il rischio per la comunità locale. La dinamica del delitto rivela una pianificazione che va ben oltre la criminalità comune. Domenico Gullaci si era avvicinato alla sua Mercedes, parcheggiata esattamente di fronte alla caserma dei carabinieri, quando una carica di tritolo posizionata sotto il veicolo è stata attivata, presumibilmente, tramite un meccanismo a distanza.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia a Marina di Gioiosa: l’autobomba che sventrò la via "Caccia all’Uovo”: si accende la primavera a Marina di Gioiosa IonicaLa primavera a Marina di Gioiosa Ionica si accende con un appuntamento imperdibile dedicato interamente all’infanzia e alle famiglie. Marina di Gioiosa Ionica, incendia la porta dei vicini con bombola del gas: credeva la spiassero, arrestataUna donna, in evidente stato di agitazione, è stata arrestata a Marina di Gioiosa Ionica (Reggio Calabria) per incendio doloso e atti persecutori...