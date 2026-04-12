Il traffico a Roma alle ore 20:30 del 12 aprile 2026 presenta un aumento di veicoli sulle principali strade, con particolare affollamento in prossimità delle zone di uscita dalla città. La giornata è stata caratterizzata da molte persone in viaggio per le gite fuori porta, influenzando la circolazione. I livelli di congestione sono stati segnalati principalmente in alcune direttrici verso le località di natura e nelle arterie centrali della capitale.

Luceverde Roma line trovati all'ascolto giornata dedicata alle gite fuori porta e visto il bel tempo le mete saranno sicuramente il litorale laziale ma anche le montagne vicino Roma spostamenti comunque agevolati dal fermo dei mezzi pesanti come ogni domenica lo stop e dalle 9 alle 22 alla nuova fiera di Roma giornata conclusiva della 36a edizione di Romics è il Festival Internazionale del fumetto animazione cinema e Games non si escludono quindi rallentamenti lungo l'autostrada roma-fiumicino e sulla Portuense e anche questo fine settimana vedrai il fermo di molti treni regionali della fl1 Orte Roma Fiumicino aeroporto e del fl3...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 12-04-2026 ore 20:30

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