Il traffico a Roma alle 18:30 del 12 aprile 2026 mostra diverse criticità, con alcune vie particolarmente congestionate. La giornata, dedicata alle gite fuori porta, ha portato un aumento del volume di veicoli in alcune zone della città. La linea di ascolto Luceverde segnala code e rallentamenti in alcune arterie principali, mentre altri percorsi risultano più scorrevoli. La situazione si mantiene stabile rispetto alle ore precedenti.

Luceverde Roma line trovati all'ascolto giornata dedicata alle gite fuori porta e visto il bel tempo le mete saranno sicuramente il litorale laziale ma anche le montagne vicino Roma spostamenti comunque agevolati dal fermo dei mezzi pesanti come ogni domenica lo stop e dalle 9 alle 22 alla nuova fiera di Roma giornata conclusiva della 36a edizione di Romics è il Festival Internazionale del fumetto animazione cinema e Games non si escludono quindi rallentamenti lungo l'autostrada roma-fiumicino e sulla Portuense e anche questo fine settimana vedrai il fermo di molti treni regionali della fl1 Orte Roma Fiumicino aeroporto e del fl3...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 12-04-2026 ore 18:30

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