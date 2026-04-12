Il traffico a Roma il 12 aprile 2026 alle 16:30 mostrava congestioni lungo alcune arterie principali, mentre le linee di trasporto pubblico erano in funzione. La giornata era caratterizzata da un aumento di veicoli in transito, probabilmente legato alle gite fuori porta programmate per il fine settimana. La situazione del traffico variava a seconda delle zone, con alcune aree più affollate rispetto ad altre.

Luceverde Roma line trovati all'ascolto giornata dedicata alle gite fuori porta e visto il bel tempo le mete saranno sicuramente il litorale laziale ma anche le montagne vicino Roma spostamenti comunque agevolati dal fermo dei mezzi pesanti come ogni domenica lo stop e dalle 9 alle 22 alla nuova fiera di Roma giornata conclusiva della 36a edizione di Romics è il Festival Internazionale del fumetto animazione cinema e Games non si escludono quindi rallentamenti lungo l'autostrada roma-fiumicino e sulla Portuense e anche questo fine settimana vedrai il fermo di molti treni regionali della fl1 Orte Roma Fiumicino aeroporto e del fl3...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 12-04-2026 ore 16:30

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