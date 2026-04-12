Traffico Roma del 12-04-2026 ore 14 | 30

Il traffico a Roma il 12 aprile 2026 alle 14:30 mostra alcune criticità, con diverse strade che segnalano rallentamenti e code. La giornata è dedicata alle gite fuori porta e il traffico risulta più intenso rispetto ai giorni normali. La situazione riguarda principalmente le arterie principali e le zone di accesso alle aree turistiche. La circolazione è monitorata dalle autorità per gestire eventuali congestioni.

Luceverde Roma line trovati all'ascolto giornata dedicata alle gite fuori porta e visto il bel tempo le mete saranno sicuramente il litorale laziale ma anche le montagne vicino Roma spostamenti comunque agevolati dal fermo dei mezzi pesanti come ogni domenica lo stop e dalle 9 alle 22 alla nuova fiera di Roma giornata conclusiva della 36a edizione di Romics è il Festival Internazionale del fumetto animazione cinema e Games non si escludono quindi rallentamenti lungo l'autostrada roma-fiumicino e sulla Portuense e anche questo fine settimana vedrai il fermo di molti treni regionali della fl1 Orte Roma Fiumicino aeroporto e del fl3...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 12-04-2026 ore 14:30 Traffico Roma del 04-04-2026 ore 14:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità in viale dei Colli Portuensi la strada è chiusa all'altezza di... Traffico Roma del 04-03-2026 ore 14:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità proseguono i lavori Verdi di viale Parco del Celio fino a... Berlin in Ruins: Life After the Fall of Nazi Germany UNCENSORED