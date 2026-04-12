Traffico Roma del 12-04-2026 ore 11 | 30

Il traffico a Roma alle 11:30 del 12 aprile 2026 mostra alcune criticità, con code e rallentamenti nelle zone centrali e in prossimità delle principali uscite dalla città. La giornata si presenta come favorevole alle gite fuori porta, con molte persone che si spostano verso le località vicine. Le condizioni del traffico sono influenzate anche dal bel tempo, che incoraggia gli spostamenti durante la mattinata.

Luceverde Roma line trovati all'ascolto giornata dedicata alle gite fuori porta e visto il bel tempo le mete saranno sicuramente il litorale laziale ma anche le montagne vicino Roma spostamenti comunque agevolati dal fermo dei mezzi pesanti come ogni domenica lo stop e dalle 9 alle 22 a chi resta in città segnaliamo due manifestazioni sportive previste nella mattinata di oggi in centro la Run for autism and Beach in rosa modifiche alla viabilità interesseranno l'area di Piazza Bocca della Verità e viale delle Terme di Caracalla oltre sono previste modifiche per 32 linee del trasporto pubblico alla nuova fiera di Roma giornata...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 12-04-2026 ore 11:30 Traffico Roma del 04-04-2026 ore 11:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità traffico regolare in città in tutte le arterie cittadine chiusa... Traffico Roma del 11-04-2026 ore 11:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità in via Casilina divieto di transito tra via Antonio Tempesta e... Berlin in Ruins: Life After the Fall of Nazi Germany UNCENSORED