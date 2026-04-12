Traffico Roma del 12-04-2026 ore 08 | 30

Alle otto e trenta del 12 aprile 2026, il traffico a Roma si presenta tranquillo, con alcune linee di trasporto pubblico segnalate all’ascolto. La giornata è dedicata alle gite fuori porta, e il cielo è sereno. Sono presenti alcune indicazioni di traffico nelle zone centrali e nei principali snodi cittadini, mentre le strade periferiche risultano scorrevoli. Non si registrano incidenti o chiusure significative al momento.

Luceverde Roma line trovati all'ascolto giornata dedicata alle gite fuori porta e visto il bel tempo le mete saranno sicuramente il litorale laziale ma anche le montagne vicino Roma spostamenti comunque agevolati dal fermo dei mezzi pesanti come ogni domenica lo stop e dalle 9 alle 22 a chi resta in città segnaliamo due manifestazioni sportive viste nella mattinata di oggi in centro la Run for autism and Beach in rosa modifiche alla viabilità interesseranno l'area di Piazza Bocca della Verità e viale delle Terme di Caracalla sono previste modifiche per 32 linee del trasporto pubblico alla nuova fiera di Roma giornata conclusiva della 36esima...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 12-04-2026 ore 08:30 Traffico Roma del 08-04-2026 ore 08:30Luceverde Roma trovati sostenuto il traffico sul Raccordo Anulare in carreggiata interna rallentamenti e code dalla Casilina all'ardeatina in... Traffico Roma del 04-04-2026 ore 08:30Luceverde Roma ben trovati all'ascolto sabato 4 aprile giornata caratterizzata da bollino rosso sulle principali direttrici stradali capitoline che... Berlin in Ruins: Life After the Fall of Nazi Germany UNCENSORED