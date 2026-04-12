Traffico Roma del 12-04-2026 ore 07 | 30

Alle 7:30 del 12 aprile 2026, il traffico a Roma presenta alcune linee coinvolte in gite fuori porta, con la giornata caratterizzata da un tempo soleggiato. L’attenzione è rivolta ai flussi di veicoli in ingresso e in uscita dalla città, mentre le autorità monitorano le situazioni di congestione lungo alcune arterie principali. La situazione viene aggiornata in tempo reale per favorire gli spostamenti dei cittadini.

Luceverde Roma line trovati all'ascolto giornata dedicata alle gite fuori porta e visto il bel tempo le mete saranno sicuramente il litorale laziale ma anche le montagne vicino Roma spostamenti comunque agevolati dal fermo dei mezzi pesanti come ogni domenica lo stop e dalle 9 alle 22 a chi resta in città segnaliamo due manifestazioni sportive viste nella mattinata di oggi in centro la Run for autism and Beach in rosa modifiche alla viabilità interesseranno l'area di Piazza Bocca della Verità e viale delle Terme di Caracalla sono previste modifiche per 32 linee del trasporto pubblico alla nuova fiera di Roma giornata conclusiva della 36esima...🔗 Leggi su Romadailynews.it

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