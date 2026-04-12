Traffico Lazio del 12-04-2026 ore 17 | 30

Il traffico nel Lazio si è intensificato nel pomeriggio del 12 aprile 2026, intorno alle 17:30, con molte persone in viaggio verso destinazioni di svago e gite fuori porta. Le previsioni del tempo favorevoli hanno portato un aumento degli spostamenti, soprattutto nelle principali vie di collegamento e nelle aree di interesse turistico. La situazione ha portato a rallentamenti e code in alcune zone della regione.

luce verde Lazio Bentrovati giornata dedicata alle gite fuori porta e visto il bel tempo le mete saranno sicuramente i litorali ma anche le località montane della Regione spostamenti agevolati del fermo dei mezzi pesanti come ogni domenica lo stop è dalle 9 alle 22 alla nuova fiera di Roma giornata conclusiva della 36esima edizione di X il Festival Internazionale del fumetto animazione cinema e Games non si escludono quindi rallentamenti lungo l'autostrada roma-fiumicino e sulla Portuense potenziati per l'occasione i geni che nelle fasce orarie di Maggiore affluenza avranno una frequenza fino a un treno ogni 15 minuti Intanto a Ladispoli è...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Lazio del 12-04-2026 ore 17:30 Traffico Lazio del 04-04-2026 ore 17:30luce verde Lazio Bentrovati non molto il traffico sulla principale rete viaria laziale qualche problema alle porte della capitale sulla Cassia bis... Traffico Lazio del 04-02-2026 ore 17:30luce verde Lazio Bentrovati non molto il traffico sulla principale rete viaria laziale più intenso Come di consueto in queste ore a Roma sul Raccordo...