Alle ore 09:30 del 12 aprile 2026, la situazione del traffico nella regione Lazio mostra un flusso intenso di veicoli, segnalato come tipico di una giornata di gite fuori porta. Le condizioni climatiche sono soleggiate e favorevoli, spingendo molti automobilisti verso destinazioni di svago. La viabilità si presenta congestionata in alcune arterie principali, con rallentamenti dovuti all'aumento di veicoli in transito.

luce verde Lazio Bentrovati giornata dedicata alle gite fuori porta e visto il bel tempo le mete saranno sicuramente i litorali ma anche le località montane della Regione spostamenti agevolati del fermo dei mezzi pesanti come ogni domenica lo stop è dalle 9 alle 22 alla nuova fiera di Roma giornata conclusiva della 36esima edizione di X il Festival Internazionale del fumetto animazione cinema e Games non si escludono quindi rallentamenti lungo l'autostrada roma-fiumicino e sulla Portuense potenziati per l'occasione i geni che nelle fasce orarie di Maggiore affluenza avranno una frequenza fino a un treno ogni 15 minuti e questo fine settimana...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 12-04-2026 ore 09:30

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