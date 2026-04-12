Un uomo accusato di aver commesso diversi furti lungo via Val d’Enza Sud, a Canossa, è stato denunciato dopo essere stato individuato grazie a una colazione consumata in un bar. La polizia sta ora cercando il suo complice, coinvolto nelle azioni criminali avvenute nella notte del 2 dicembre. La vicenda si è conclusa con una denuncia formale, ma non sono stati ancora effettuati arresti.

Un ladro seriale è stato tradito dalla. colazione al bar: ora si cerca il complice. Si chiude con una denuncia, ma non ancora con un arresto completo del ’tandem’ criminale, la lunga scia di furti messa a segno nella notte del 2 dicembre lungo via Val d’Enza Sud, a Canossa. I carabinieri di San Polo hanno denunciato alla Procura di Reggio un marocchino di 38 anni, senza fissa dimora, ritenuto responsabile, in concorso con un altro uomo tuttora da identificare, di furto continuato in abitazione e ricettazione. L’indagine è partita dalle denunce presentate dalle vittime e si è sviluppata attraverso un lavoro minuzioso di raccolta testimonianze, analisi dei sistemi di video sorveglianza pubblici e privati, e comparazione delle immagini.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tradito dalla colazione: ladro denunciato

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