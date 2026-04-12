Tra memoria territorio e futuro | al Vinitaly 2026 si celebra Leonardo Zanchi

Al Vinitaly 2026, la famiglia Zanchi organizza una serie di eventi dedicati a ricordare e celebrare Leonardo Zanchi, figura di rilievo nel settore. Le iniziative includono degustazioni e momenti di commemorazione, con l’obiettivo di mettere in evidenza il legame tra territorio e tradizione. La manifestazione si svolge in un’atmosfera di condivisione e memoria, coinvolgendo appassionati e professionisti del settore enologico.