Tra memoria territorio e futuro | al Vinitaly 2026 si celebra Leonardo Zanchi
Al Vinitaly 2026, la famiglia Zanchi organizza una serie di eventi dedicati a ricordare e celebrare Leonardo Zanchi, figura di rilievo nel settore. Le iniziative includono degustazioni e momenti di commemorazione, con l’obiettivo di mettere in evidenza il legame tra territorio e tradizione. La manifestazione si svolge in un’atmosfera di condivisione e memoria, coinvolgendo appassionati e professionisti del settore enologico.
Non solo una partecipazione, ma un momento di memoria condivisa e di racconto identitario. In occasione di Vinitaly 2026, la famiglia Zanchi sarà protagonista di una serie di appuntamenti che intrecciano degustazione, territorio e commemorazione, nel segno di Leonardo Zanchi, figura centrale per.🔗 Leggi su Ternitoday.it
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