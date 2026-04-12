Tra memoria territorio e futuro | al Vinitaly 2026 si celebra Leonardo Zanchi

Durante la prossima edizione di Vinitaly 2026, la famiglia Zanchi organizzerà una serie di eventi dedicati a celebrare la figura di Leonardo Zanchi. Questi appuntamenti coinvolgeranno degustazioni di vini, momenti di approfondimento sul territorio e commemorazioni, creando un percorso che unisce memoria e identità locale. La presenza della famiglia intende rendere omaggio a un personaggio importante nel settore, mantenendo viva la tradizione e valorizzando il patrimonio enologico.

Non solo una partecipazione, ma un momento di memoria condivisa e di racconto identitario. In occasione di Vinitaly 2026, la famiglia Zanchi sarà protagonista di una serie di appuntamenti che intrecciano degustazione, territorio e commemorazione, nel segno di Leonardo Zanchi, figura centrale per.🔗 Leggi su Ternitoday.it Parmigiano reggiano protagonista a Vinitaly 2026: un viaggio tra abbinamenti d’autore e promozione del territorioIl Parmigiano Reggiano porta a Vinitaly (in programma a Veronafiere da domenica 12 a mercoledì 15 aprile) un’esperienza che va oltre la semplice...