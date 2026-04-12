Tra cortili e collegi l’Ateneo si fa scoprire Pure con Emma Dante

I cortili storici del palazzo centrale dell’Università di Pavia hanno ospitato ieri una giornata di orientamento rivolta agli studenti delle scuole superiori e a chi sta valutando di proseguire gli studi con una laurea magistrale. L’evento ha offerto l’opportunità di conoscere l’ateneo e le sue iniziative, coinvolgendo anche la regista e drammaturga Emma Dante, presente come ospite. La mattinata ha visto studenti e famiglie partecipare a incontri e visite guidate.

Una mattina per progettare il proprio futuro. Ieri i cortili storici del palazzo centrale dell’ Università di Pavia hanno accolto la tradizionale giornata di orientamento dedicata agli studenti delle scuole superiori e a chi sta già pensando alla laurea magistrale. Un evento per scoprire da vicino l’ offerta formativa e le opportunità offerte dall’Ateneo che quest’anno ha registrato qualche visitatore in meno del migliaio arrivato negli anni passati. A tenere lontani i ragazzi di sicuro non è stata la mancanza di attrattiva da parte dell’Università che continua a veder crescere i propri iscritti, oggi arrivati quasi a 30mila. Per coloro che...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tra cortili e collegi l’Ateneo si fa scoprire. Pure con Emma Dante Il mondo al contrario: con la gallina vecchia un si fa più il brodo… si fa la colletta (e pure le castagnole)Ex ferrovia Arezzo–Fossato, un patrimonio da salvare… ma qui s’è perso pure il treno Oh Arezzo, il campo largo ha calato l’asso: Ceccarelli candidato... Biennale Teatro, Emma Dante Leone d’oro alla carriera(Adnkronos) – È Emma Dante, la più celebrata regista italiana di teatro e d'opera, il Leone d'oro alla carriera della Biennale Teatro 2026; al...