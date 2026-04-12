Tourbillon di nomi per un candidato a sindaco del Centrodestra spunta quello di Roberta Zicari | Non mi ubriaco facilmente conta la squadra

In Sicilia, nel panorama politico del Centrodestra, si susseguono voci e nomi per la candidatura a sindaco. Tra questi, ieri si è aggiunta in modo inatteso anche quello dell’attuale consigliera comunale Roberta Zicari. La sua presenza nella lista dei possibili candidati si distingue per l’immagine di una donna giovane e determinata, che ha commentato il suo atteggiamento con la frase:

“Una donna, giovane, capace”. Nel tourbillon di nomi, quali potenziali candidati a sindaco, di un Centrodestra che - in Sicilia - sembra aver perso il senso della coalizione, ieri, un po' a sorpresa, è uscito anche quello dell'attuale consigliere comunale Roberta Zicari. E il suo identikit.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Centrodestra in cerca di un candidato sindaco, spunta l’ipotesi primarieTanti i nomi sul tavolo per la candidatura a sindaco in città nel 2027, le primarie potrebbero essere uno strumento per risolvere l’intricato enigma... Lega in trincea per la Dc: valanga di nomi per il candidato sindaco in un Centrodestra che resta in frantumiAccordo ancora in alto mare con la Lega che prende le distanze dal comunicato diffuso questo pomeriggio a firma di Mpa, Forza Italia, Udc e Fratelli...