Torni la sosta a pagamento sul lungomare di Fossacesia | la richiesta di Impegno Comune

Il gruppo di minoranza Impegno Comune ha presentato una richiesta per ripristinare la sosta a pagamento sul lungomare di Fossacesia. La proposta riguarda la riattivazione dei parcheggi a pagamento lungo la zona costiera. La richiesta è stata comunicata ufficialmente alle autorità competenti, senza ulteriori commenti o valutazioni aggiuntive. Al momento, non sono stati annunciati eventuali interventi o decisioni da parte delle amministrazioni locali.

Il gruppo di minoranza Impegno Comune torna a chiedere la riattivazione dei parcheggi a pagamento sul lungomare di Fossacesia. In vista della stagione estiva ormai alle porte, i consiglieri di opposizione invocano una soluzione definitiva per l'annosa questione.“Oltre al danno, oggi possiamo.🔗 Leggi su Chietitoday.it Allagamenti sul lungomare di Fossacesia, Impegno Comune: “La linea fognaria va collegata direttamente al depuratore”Il maltempo ha portato ancora allagamenti sul lungomare di Fossacesia, che sabato 28 marzo è stato temporaneamente chiuso al traffico. "Telecamera contro gli atti vandalici al lavatoio comunale": la richiesta di Impegno Comune a FossacesiaIl gruppo consiliare di opposizione ha protocollato in Comune una richiesta su numero e tipologia di impianti di videosorveglianza installati in...