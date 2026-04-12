Lisa Kudrow ha raccontato di aver considerato una scelta insensata tornare al lavoro appena dieci giorni dopo aver dato alla luce il suo bambino. La sua esperienza personale includeva la partecipazione a riunioni di lavoro durante quei primi giorni post parto. La attrice ha descritto questa decisione come una follia, sottolineando il breve periodo di tempo trascorso tra il parto e il ritorno alla routine lavorativa.

Una follia. Così Lisa Kudrow parla della sua decisione di tornare al lavoro dieci giorni dopo il part o. Anno 1998, pieno successo di Frieds. E l’attrice, oggi 62enne, ha ricordato quel momento in un’intervista a CBS Sunday Morning: “È stato folle. Ripensandoci adesso, avevo appena avuto mio figlio e dieci giorni dopo ero già a una riunione. Sono andata al Tonight Show e a un altro incontro per un film”. Era il 7 maggio del 1998 e Kudrow spiega: “ Al tempo nessuno considerava quella tempistica problematica. All’inizio il mio agente mi aveva detto ‘tranquilla, non giri prima di luglio, siamo a maggio, non è niente di che'”. Ma un incontro con...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Tornare al lavoro dieci giorni dopo il parto? È stato folle. Avevo appena avuto un figlio ed ero già in riunione”: Lisa Kudrow racconta

Ed Sheeran racconta il tumore della moglie Cherry Seaborn durante la gravidanza: «Non potevano curarla fino al parto. Dopo è stata operata»Ed ha poi ricordato il giorno in cui la moglie gli telefonò per dirgli che aveva un tumore: «È stato uno dei giorni peggiori della mia vita».

Lisa Kudrow racconta che a Hollywood la chiamavano «la sesta amica» e nessuno credeva in lei. Anche mentre vinceva un Emmy per FriendsVincere un Emmy, il premio più importante della tv americana, e non contare nulla.

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