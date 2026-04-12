Il banco dei pegni, pratica antica, si rinnova inserendosi nelle logiche del mercato attuale. Ora, grazie a applicazioni, valutazioni digitali, polizze online e aste in rete, questa forma di garanzia si adatta ai tempi moderni. Anche l’art lending, un tempo semplice credito garantito, ha trovato spazio in questa evoluzione. Questi cambiamenti connettono le modalità tradizionali con strumenti e tecnologie contemporanee, rendendo più accessibile e digitale il procedimento.

Prendere un’attività vecchia di secoli, il pegno, e inserirla nel lessico del capitalismo contemporaneo, con app, valutazioni a distanza, polizze digitali, aste online e perfino l’art lending laddove un tempo c’era il semplice credito su garanzia. È questa l’operazione realizzata da Kruso Kapital, società milanese quotata in Borsa che ha preso un mestiere antico e lo ha spinto dentro la modernità, trasformandolo in un prodotto finanziario tecnologico e perfino internazionale. L’idea, in fondo, è tanto antica quanto attuale: ottenere liquidità immediata lasciando in garanzia un bene prezioso. Ma il punto è come questo schema sia stato riscritto.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Torna il banco dei pegni, ma in chiave moderna: ecco come funziona

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