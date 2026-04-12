Torino vola nel futuro | voli gratis e nuove sfide spaziali all’Open Day

Sabato 23 maggio 2026, l’aeroporto di Torino Collegno Aeritalia ospiterà l’Open Day organizzato dall’Aero Club Torino. L’evento mira a promuovere l’innovazione nel settore aeronautico regionale, offrendo voli gratuiti e presentando nuove iniziative legate alle sfide spaziali. Durante la giornata saranno allestite aree espositive e dimostrazioni di volo, coinvolgendo appassionati e professionisti del settore. La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza.

Sabato 23 maggio 2026, l’aeroporto di Torino Collegno Aeritalia diventerà il fulcro dell’innovazione aeronautica regionale con l’Open Day organizzato dall’Aero Club Torino. Dalle ore 9:00 alle 19:00, la struttura aprirà le proprie porte gratuitamente per offrire un percorso esperienziale che intreccia formazione accademica, industria spaziale e dimostrazioni pratiche di volo. L’iniziativa non si limita a una semplice esposizione di velivoli, ma si configura come un ecosistema complesso dove la tecnologia incontra la passione. I visitatori avranno la possibilità di partecipare a voli dimostrativi senza costi, ottenuti tramite assegnazione diretta sul posto, e di testare la precisione di un simulatore di volo certificato dall’ENAC.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Torino vola nel futuro: voli gratis e nuove sfide spaziali all’Open Day Scherma italiana: Torino celebra successi e rilancia la disciplina verso nuove sfide e un futuro più competitivo.La scherma italiana ha vissuto una giornata di successo a Torino, come sottolineato da Mazzone, che ha parlato di una “prova di squadra eccezionale”. Torino vola sui Balcani: 7 voli per Tirana, 3 per SofiaLa primavera del 2026 si annuncia con nuove connessioni per il Piemonte, grazie all’espansione di Ryanair dall’aeroporto di Torino-Caselle.