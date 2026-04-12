Domenica 12 aprile 2026, nel centro di Torino, più di cinquecento cittadini hanno partecipato a un allenamento collettivo all’aperto. Le persone si sono riunite per praticare esercizi fisici in strada, utilizzando gli spazi pubblici come palestra. L’evento ha coinvolto un gran numero di partecipanti, che hanno occupato le vie centrali della città per diverse ore. La partecipazione ha reso l’area un punto di incontro per gli appassionati di attività fisica.

Oltre cinquecento cittadini hanno trasformato il cuore di Torino in un’area fitness all’aperto questa domenica 12 aprile 2026. Tra piazza Castello, i giardini Sambuy e piazza Vittorio, l’iniziativa Street Workout ha portato la pratica sportiva direttamente nelle strade, coinvolgendo persone di ogni fascia d’età tra le ore 10:00 e le 13:00. L’atmosfera di piazza Castello è stata scandita dal ritmo delle cuffie, che permettevano ai partecipanti di seguire le istruzioni dei personal trainer senza disturbare la quiete urbana. Il percorso si è snodato attraverso i luoghi simbolo del centro cittadino, alternando momenti di intensità fisica a fasi di movimento più fluido.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Torino si allena in strada: 500 persone conquistano il centro

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