Torino Scott e Halley in azione | la Polizia Locale mostra il lavoro

Questa mattina, presso il centro commerciale Parco Dora in via Livorno a Torino, gli agenti della Polizia Locale sono intervenuti per dimostrare le attività svolte quotidianamente. La presenza degli agenti ha coinvolto vari controlli e verifiche all’interno dell’area, con particolare attenzione alle norme di sicurezza e alla gestione del territorio. La presenza sul posto ha suscitato l’attenzione di persone e commercianti, che hanno osservato le operazioni in corso.

Questa mattina, presso il centro commerciale Parco Dora situato in via Livorno, gli agenti del Gruppo Cinofilo del Reparto Operativo Speciale della Polizia Locale di Torino hanno tenuto un incontro informativo e dimostrativo dedicato al lavoro dei cani poliziotto e alla gestione del rapporto tra uomo e animale domestico. L’iniziativa ha la partecipazione di cittadini, adulti e bambini, attratti dalle prestazioni di Scott, un pastore malinois di 3 anni, e Halley, un pastore tedesco di 7 anni, entrambi impiegati per le attività di sicurezza urbana. L’efficacia operativa del nucleo cinofilo torinese. Il sistema di supporto cinofilo della Polizia Locale di Torino non è una realtà recente, ma un presidio strutturato che ha la propria istituzione nel 2004.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Torino, Scott e Halley in azione: la Polizia Locale mostra il lavoro Dopo 35 anni di lavoro il commissario Grifa saluta la polizia localeDopo oltre 35 anni al servizio della comunità, la città di Falconara saluta con riconoscenza e stima il commissario capo di Polizia locale... Polizia locale, Cisl Fp: "Basta parole. Così il lavoro non è più sostenibile"La Cisl Fp interviene in modo chiaro e duro sulle dichiarazioni istituzionali secondo le quali la polizia locale, pur in condizioni di carenza di...